Суд 12 августа изберет меру пресечения 14-му фигуранту дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 12 августа рассмотрит ходатайство Следственного Комитета (СК) РФ об избрании меры пресечения волонтеру от партии "Яблоко" Валерию Костенку, который признал вину в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Кузьмин.

"Завтра суд изберет моему подзащитному меру пресечения", - сказал защитник. При этом он не уточнил, какую именно меру пресечения попросят следователи в суде.

СК предъявил Костенку обвинение в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). По словам адвоката Кузьмина, вину его подзащитный признает.

Костенок стал 14-м фигурантом дела о массовых беспорядках в столице. Утром следователи провели в его квартире обыски, позднее его доставили на допрос в СК. Он был задержан у мэрии Москвы 27 июля и двое суток провел в столичном ОВД. В интернете ранее было распространено видео, на котором волонтер дважды кидает бутылки в сотрудников Росгвардии.