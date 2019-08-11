СМИ: восемь человек погибли в результате нападения на бильярдную в Мексике

МЕХИКО, 12 августа. /ТАСС/. Восемь человек стали жертвами вооруженного нападения на бильярдную в городе Ирапуато в штате Гуанахуато в Мексике, трое получили ранения. Об этом сообщила в воскресенье газета La Jornada.

По данным издания, два человека умерли по дороге в больницу, еще двое скончались уже в медицинском учреждении. В числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Сведений о возможных мотивах атаки обнародовано не было, задержать нападавших по горячим следам не удалось.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В 2018 году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по май жертвами преступников стали 14,13 тыс. человек, на 5,2% больше, чем за тот же период 2018 года.

В начале апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал наличие трудностей в борьбе с преступностью. Он также сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы улучшить положение в сфере безопасности.