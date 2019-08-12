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Три человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем на трассе на севере Кузбасса

Еще трое пострадали

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком вечером в воскресенье на трассе в Мариинском районе Кемеровской области. Погибли три человека, еще двое взрослых пассажиров и четырехлетний ребенок госпитализированы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

"В воскресенье около 22:00 местного времени (18:00 мск) на 2-м км автодороги Мариинск - Калининский произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Corolla и грузовика Mitsubishi Canter. В результате автоаварии погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены три пассажира грузовика, в том числе четырехлетний ребенок", - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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