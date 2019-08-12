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Подросток погиб под колесами поезда в Петербурге

Он переходил железнодорожные пути в наушниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Пятнадцатилетний подросток погиб под колесами поезда в Петербурге. Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице детского футбольного клуба "Зенит-84", за который играл мальчик, прощание состоится 13 августа в морге на Екатерининском проспекте.

По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК, подросток, находясь в наушниках, переходил железнодорожные пути на станции "Ручьи". Машинист приближавшейся электрички применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

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