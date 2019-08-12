В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из автомобиля - участника свадебного кортежа в Пушкинском районе Петербурга. Как говорится в сообщении регионального ГУ МВД, по факту ЧП проводится проверка.

"Проводится проверка по факту выстрелов из автомобиля в свадебном кортеже", - сказано в сообщении.

По данным МВД, накануне в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что по Колпинскому шоссе направляется свадебный кортеж, и из люка автомобиля Land Rover стреляют. Правоохранительные органы задержали машину, а вместе с ней и гражданина 1985 года рождения. У него изъят травматический пистолет.

В результате стрельбы никто не пострадал.