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В Петербурге суд арестовал мужчину за мошенничество на 12 млн рублей

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают мошенника, который путем обмана забрал у жителя Дагестана крупную сумму денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге заключил под стражу мужчину, который обманом похитил 12 млн рублей у жителя Дагестана. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина задержан. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают злоумышленника, который на парковке торгового центра в Выборгском районе Петербурга предложил жителю Дагестана помощь в поисках квартиры. Он забрал у приезжего 12 млн рублей и передал их предполагаемому сообщнику, после чего они скрылись на каршеринговой машине. Автомобиль был найден. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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