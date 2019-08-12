Поезда на Ленинградском направлении ОЖД задержались более чем на час

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Неисправность локомотива поезда сообщением Москва - Санкт-Петербург привела к его задержке на 1 час 50 минут, а также к задержке поезда сообщением Белгород - Санкт-Петербург на 1 час 12 минут, сообщила в понедельник пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Сегодня в 03:30 мск на станции Тверь Ленинградского направления Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность в локомотиве поезда №162 сообщением Москва - Санкт-Петербург. После смены локомотива поезд был отправлен по маршруту с задержкой 1 час 50 минут. Также в связи со случившимся произошла задержка поезда №82 сообщением Белгород - Санкт-Петербург на 1 час 12 минут", - говорится в сообщении.

В данный момент диспетчерский аппарат ОЖД работает над устранением задержек в железнодорожном сообщении на Ленинградском направлении.

Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" - одна из крупнейших российских железных дорог, имеет эксплуатационную длину более 10,4 тыс. км и обслуживает шесть регионов (Московский, Санкт-Петербург-Витебский, Санкт-Петербургский, Петрозаводский, Мурманский и Волховстроевский) с населением более 25 млн человек.