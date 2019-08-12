Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Вологодской области

ВОЛОГДА, 12 августа. /ТАСС/. Дачный дом сгорел в деревне Бурцево Усть-Кубинского района Вологодской области, при пожаре погибли шесть человек, среди них двое детей в возрасте до 12 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области.

"Сгорел дачный дом в деревне Бурцево. По предварительной информации, он был единственным жилым [домом] в данном населенном пункте, соседей рядом не было, поэтому о пожаре слишком поздно сообщили - в полицию обратилась родственница с сообщением, что ее родные перестали отвечать на телефон. Сотрудники полиции отправились на место и приехали уже к выгоревшему дому. По предварительным данным, в огне погибли шесть человек, в том числе двое детей", - сказали в пресс-службе главка МЧС.

На месте ЧП сейчас работает оперативно-следственная группа, выясняются личности погибших, когда произошел пожар и причины его возникновения.