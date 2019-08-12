В Волгограде задержали подозреваемых в производстве поддельных химикатов на 18 млн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Подозреваемые в незаконном предпринимательстве по изготовлению и продаже фальсифицированных химикатов для защиты растений от вредных насекомых задержали в Волгограде, сумма незаконного дохода превысила 18 млн рублей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе МВД РФ.

"Оперативниками ГУ МВД России Волгоградской области совместно с региональным управлением ФСБ при участии Роспотребнадзора и Россельхознадзора задержаны подозреваемые в незаконном предпринимательстве. Гражданин одного из государств ближнего зарубежья, не имея регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществлял производство и реализацию поддельных химических средств защиты растений от вредных насекомых. К противоправной деятельности он привлек троих жителей Волгограда и области", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что в Кировском, Краснооктябрьском районах Волгограда и Дубовском районе области подозреваемые оборудовали подпольные лаборатории, в которых изготавливали химикаты. Сырьем для производства в основном являлась продукция с истекшим около 30 лет назад сроком годности, а также самые дешевые ингредиенты. Фальсификат изготавливался в бетономешалке с добавлением соды, мела и других сыпучих веществ, состав которых будет установлен в ходе экспертиз.

Готовую продукцию подозреваемые упаковывали в мешки и пакеты, на которые наклеивали изготовленные в типографии этикетки. Затем эта продукция реализовывалась оптовым покупателям из Волгоградской области и других регионов России. "По данным оперативников, предварительная сумма незаконно полученного дохода превысила 18 млн рублей", - отметила Волк.

В ходе обысков в складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов изъяты документы и черновые записи, полиграфическая продукция с логотипами официальных производителей, бумажная и пластиковая тара, а также свыше 2 т готового к реализации товара.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ. Она предусматривает наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы. Предполагаемому организатору судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, троим сообщникам - в виде обязательства о явке.