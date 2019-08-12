Тело мужчины обнаружили в чехле для спортинвентаря на севере Москвы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Тело неизвестного мужчины, спрятанное в чехле для спортивного инвентаря, обнаружили в гаражном комплексе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 11 августа в гаражном боксе, расположенном вблизи улицы Дубнинской в Москве, обнаружено тело неизвестного мужчины с выраженными гнилостными и мумифицированными изменениями. Тело было обнаружено в чехле для спортивного инвентаря", - сказала она.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.