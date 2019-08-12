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В ростовском аэропорту задержали двух пассажиров за дебош в прилетевшем из Москвы самолете

По данным полиции, нарушители во время полета распивали спиртное и нецензурно выражались

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Двоих жителей Московской области задержали в ростовском аэропорту Платов за хулиганство на борту самолета. Об этом в понедельник сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Платов поступила информация о том, что к борту самолета, следовавшего из Москвы в Ростов-на-Дону, требуются полицейские", - говорится в сообщении.

По данным МВД, командир воздушного судна сообщил, что два пассажира во время полета распивали спиртные напитки и выражались нецензурной бранью, не реагировали на замечания членов экипажа. Авиадебоширами оказались два жителя Московской области, в отношении них составлены административные протоколы.

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