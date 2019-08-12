Житель Петербурга избил трех сотрудников скорой помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Житель Петербурга избил двух врачей и одного фельдшера скорой помощи, сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Петербургу в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1999 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - сказали в управлении.

По данным СК, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов двум врачам и фельдшеру во время оказания ему помощи.

На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.