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Житель Петербурга избил трех сотрудников скорой помощи

По данным следствия, в тот момент мужчина был пьян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Житель Петербурга избил двух врачей и одного фельдшера скорой помощи, сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Петербургу в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1999 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - сказали в управлении.

По данным СК, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов двум врачам и фельдшеру во время оказания ему помощи.

На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

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