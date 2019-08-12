СК просит арестовать волонтера партии "Яблоко" по делу о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать волонтера партии "Яблоко" Валерия Костенка, обвиняемого в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костенка Валерия Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ. Сам обвиняемый доставлен в суд", - сказала представитель суда.

Накануне СК предъявил Костенку обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). По словам адвоката Константина Кузьмина, его подзащитный признал вину.

Костенок стал 14-м фигурантом дела о массовых беспорядках в столице. Он был задержан у мэрии Москвы 27 июля и двое суток провел в отделении полиции. В интернете ранее было распространено видео, на котором он кидает бутылки в сотрудников Росгвардии.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 12 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец.

В воскресенье Басманный суд Москвы отклонил ходатайство СК об аресте 13-го фигуранта дела - режиссера Дмитрия Васильева. Его освободили из изолятора временного содержания в ночь на понедельник.