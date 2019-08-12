Суд заочно арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве в Сирии летчика Пешкова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заочно двух фигурантов уголовного дела об убийстве в Сирии в 2015 году командира российского бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова и российского морского пехотинца Александра Позынича. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Сирии Сохта М. Н. и Бузуглян Ю. Ш.", - сказала представитель суда. Обвиняемые заочно объявлены в международный розыск.

Ранее СК РФ просил Басманный суд арестовать заочно двух фигурантов уголовного дела. "В Басманный районный суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Сирии Сохта М. Н. и Бузуглян Ю. Ш. Они объявлены в международный розыск", - сказала Царева.

Басманный суд уже арестовал заочно других граждан Сирии, сбивших 3 февраля 2018 года самолет командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова над подконтрольной террористам территории и причастных к гибели российского морпеха Позыныча и летчика Олега Пешкова. Они также объявлены в федеральный и международный розыск. Следствие устанавливает других соучастников преступления.

СК объединил в одно производство уголовные дела о гибели военнослужащих в Сирии. В феврале ТАСС сообщал о том, что Басманный суд санкционировал заочный арест в отношении девятерых граждан Сирии.

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