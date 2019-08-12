Попавшая в ДТП с тремя жертвами под Тулой машина могла быть угнана

ТАСС, 12 августа. Автомобиль, врезавшийся в дерево в городе Кимовске Тульской области, в результате чего погибли три женщины, мог быть угнан, после аварии возбудили еще одно уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi, мог завладеть транспортным средством противоправно. Предположительно, он распивал алкоголь с владельцем иномарки. Когда тот отправился спать, подозреваемый взял ключи от автомобиля, стоявшего на улице, и уехал. Мужчина признался в содеянном", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции возбудили дело об угоне (ст. 166 УК РФ). Ранее они возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта (ст. 264 УК РФ).

Авария произошла в субботу. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Погибли три женщины, еще одна пострадала.