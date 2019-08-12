Источник: при взрывах на складе под Ачинском сдетонировали более половины боеприпасов

ТАСС, 12 августа. Более половины боеприпасов, хранившихся на военном складе под городом Ачинск Красноярского края, сдетонировали в ходе двух серий взрывов 5 и 9 августа. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, при этом большая часть зданий склада сгорели и были разрушены.

"По предварительной информации, более 50% склада сгорели и разрушены. Также сдетонировали более половины хранящихся боеприпасов", - сказал собеседник агентства.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе в поселке Каменка 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. При этом пострадали 15 человек, один из них погиб на месте, шестеро были госпитализированы. Из населенных пунктов и нескольких микрорайонов Ачинска, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек.

Повторные взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Тогда пострадали еще 18 человек, 7 из которых были госпитализированы. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании.