DM: самолет Norwegian Air задел ограждение в аэропорту Лондона

По данным издания, Boeing 787 Dreamliner задел ограждение периметра аэропорта. "Мы можем подтвердить, что один из наших самолетов получил некоторые повреждения при буксировке на сегодняшний рейс DI7017 из Лондона (Гатвик) в Нью-Йорк (Международный аэропорт имени Джона Кеннеди)", - приводит газета слова представителя авиаперевозчика.

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Norwegian Air при буксировке задел ограждение в аэропорту Гатвик. Об этом в понедельник сообщила газета Daily Mail .

"Все пассажиры покинули самолет в штатном режиме. В настоящее время помощь им оказывают наши сотрудники в терминале [аэропорта]. Безопасность и благополучие клиентов является нашим главным приоритетом, поэтому в настоящее время мы принимаем меры, чтобы посадить пассажиров на другой самолет, который вылетит сегодня днем", - добавил пресс-секретарь Norwegian Air.