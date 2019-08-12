Спасатели передали врачам австралийца, которому стало плохо на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС передали врачам альпиниста из Австралии, который попросил о помощи со склона Эльбруса с высоты 4,2 тыс. метров над уровнем моря. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

"По состоянию на 23:30 мск 12 августа поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста из Австралии до поляны Азау, где передали сотрудникам скорой помощи", - сказал Беров.

В поисковой операции были задействованы шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Информация о ЧП поступила спасателям в 22:25 мск. Сообщалось, что на Эльбрусе на высоте 4,2 тыс. м альпинисту из Австралии 1968 года рождения стало плохо. Он был в составе зарегистрированной в МЧС группы из 10 человек.