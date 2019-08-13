В ДТП в Архангельской области погибли два человека

ТАСС, 13 августа. Полицейские выясняют обстоятельства автоаварии, которая произошла накануне поздно вечером на 1081-м км трассы М-8 "Холмогоры" в Архангельской области. В результате столкновения четырех автомашин погибли два человека, еще трое получили ранения. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте регионального МВД.

"Столкнулись три легковых автомобиля (Lada Priora, Opel Corsa, Volkswagen Tiguan) и грузовой фургон <…> В результате ДТП водитель и пассажир Lada Priora - мужчина и женщина 1974 года рождения - от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще трое пострадавших - водитель и пассажир Opel, а также пассажир Lada Priora 1995 года рождения - госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным МВД, один из водителей пытался обогнать грузовой автомобиль, что и привело к массовому столкновению автомобилей.