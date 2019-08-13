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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

По информации источника, на борту находились 25 пассажиров, один из них пострадал
Вертолет Ми-8 Ладислав Карпов/ТАСС, архив
Описание
Вертолет Ми-8
© Ладислав Карпов/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Ми-8 совершил жесткую посадку в районе горы Дзензур. У него повреждена хвостовая часть. Из 25 человек, находившихся на борту, пострадал один", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди 25 человек - три члена экипажа.

По данным источника, пострадавший получил травму ноги. На место ЧП направили другой вертолет. Ми-8 принадлежит авиакомпании "Вертикаль-Т".

Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона, вертолет выполнял рейс по маршруту поселок Козыревск - Долина гейзеров.

 

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