Грузинский телеканал Pirveli подвергся кибератаке

ТБИЛИСИ, 13 августа. /ТАСС/. Грузинский телеканал Pirveli во вторник подвергся кибератаке, которая полностью парализовала его работу. Об этом говорится в распространенном заявлении руководства канала на его странице в Facebook.

"Сегодня утром на центральный сервер канала была осуществлена кибератака, которая полностью парализовала его работу, из-за чего полноценное вещание является невозможным. В эфир не вышла передача "Деловое утро", и до сих пор не выходят информационные и политические передачи", - отмечается в заявлении.

По данным руководства канала, кибератака произошла в 05:00 (04:00 мск). МВД проводит проверку. Сейчас в эфире телеканала показывают лишь художественные фильмы. Кто может стоят за кибератакой, в руководстве канала пока не знают.

Телеканал Pirveli вещает в Грузии с 2015 года. Основатель и владелец телеканала, бизнесмен Вахтанг Церетели недавно оказался в центре внимания грузинской общественности в связи с уголовным делом по отмыванию около $17 млн, фигурантами которого являются основатель и бывший глава Наблюдательного совета крупнейшего банка Грузии TBC Bank Мамука Хазарадзе, а также его заместитель Бадри Джапаридзе. Прокуратура Грузии 8 августа опросила Церетели по указанному делу. Вахтанг является сыном Автандила Церетели, который, как считают следователи, также замешан в деле о легализации незаконных доходов. Сам Вахтанг Церетели связал свой опрос с попыткой оказать давление на свободные СМИ.