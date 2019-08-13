Пострадавшая при задержании на митинге в Москве не пришла в суд из-за сотрясения мозга

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Дарья Сосновская, пострадавшая от действий полицейского при задержании в ходе незаконной акции в Москве, из-за состояния здоровья не смогла во вторник прийти в суд на рассмотрение административного протокола в ее отношении. Об этом сообщила у здания Таганского районного суда ее адвокат Татьяна Молоканова.

"У моей подзащитной сотрясение мозга. Она сейчас на больничном, в суд явиться не может. Заседание в ее отсутствие пройти не может, так как ей грозят обязательные работы. Я буду просить суд отложить заседание", - сказала адвокат. По ее словам, вину ее подзащитная не признает.

Ранее в интернете опубликовали видеоролик, на котором запечатлено, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга, и один из них ударил задержанную в область живота.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили ТАСС, что Сосновская была задержана за нарушение общественного порядка. По факту применения физической силы в отношении девушки при задержании проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции заверили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности. По заявлению Сосновской проводит проверку и Следственный комитет. Согласно медицинским документам, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, при задержании Сосновская получила ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

По данным ГУ МВД по Москве, сотрудники полиции и Росгвардии задержали в минувшую субботу 136 человек за участие в несанкционированном шествии по центру столицы, которое устроили некоторые участники согласованной акции на проспекте Академика Сахарова после ее окончания. Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.