В Нижегородской области загорелся стоявший на ремонте теплоход "Святая Русь"

ТАСС, 13 августа. На трехпалубном теплоходе "Святая Русь", стоявшем в одном из нижегородских затонов, во вторник произошел пожар. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 11:40 мск поступило сообщение о возгорании на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в городе Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года, людей на нем не было", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, предварительная площадь пожара составляет 50 кв. м. "На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также пожарно-спасательные подразделения", - указано в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, судно находилось на ремонте. В настоящее время опасность распространения огня отсутствует.