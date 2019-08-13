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Кризис на Украине

В ДНР задержали подозреваемого в подрыве высоковольтных опор в Шахтерске

Его обвинили в совершении теракта

ДОНЕЦК, 13 августа. /ТАСС/. Подрыв высоковольтных опор линии электропередачи в городе Шахтерске Донецкой народной республики (ДНР) был классифицирован как теракт, подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками министерства государственной безопасности. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в результате подрыва взрывных устройств, установленных на четыре опоры высоковольтной линии электропередачи, был обесточен ряд районов Шахтерска и ближайших населенных пунктов. Сотрудниками министерства государственной безопасности задержан подозреваемый в совершении теракта", - цитирует сообщение пресс-службы министерства Донецкое агентство новостей.

В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям ДНР о террористическом акте и незаконном ношении и сбыте оружия. Сотрудники экстренных служб проводят мероприятия по минимизации последствий теракта. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.

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