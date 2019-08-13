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СМИ: число погибших от наводнений на юге Индии достигло 200 человек

Жертвами стихии стали жители четырех штатов

ТАСС, 13 августа. По меньшей мере 200 человек погибли в результате наводнений на юге Индии. Об этом во вторник сообщил журнал India Today.

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По данным местных властей, жертвами стихии стали жители штатов Карнатака, Гуджарат, Махараштра и Керала. Кроме того, в нескольких районах Кералы, где погибли по меньшей мере 90 человек, введен режим ЧС для предотвращения ущерба от наводнений. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось о 174 погибших из-за наводнений в нескольких штатах на юге Индии.

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