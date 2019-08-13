Мужчина получил условный срок за троекратный поджог офиса Роскомнадзора в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Суд приговорил безработного мужчину к полутора годам лишения свободы условно за три случая поджога офиса Роскомнадзора в Ульяновске. Об этом сообщил ТАСС в среду старший помощник прокурора региона Василий Зима.

"Мужчина признан виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), но приговорен судом лишь к полутора годам лишения свободы условно. Прокуратура Ленинского района Ульяновска настаивала на назначении наказания в виде двух лет колонии-поселения, надзорное ведомство не согласно с приговором и намерено обжаловать его", - сказал он.

В сообщении прокуратуры региона отмечается, что весной 2018 года безработный мужчина неоднократно пытался сжечь офис регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, расположенный в здании по улице Карла Маркса. Он приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, разлил ее в стеклянные бутылки, которые хранил в гаражном боксе.

По данным прокуратуры, 2 апреля, 15 апреля и 9 мая 2018 года мужчина в ночное время в маске при помощи молотка и камней разбивал окна в офисе, выплескивал легковоспламеняющуюся жидкость и поджигал ее спичками. После задержания мужчина пояснил, что он мстил за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса, предоставлявшего возможность беспрепятственно пользоваться пиратским видео. Сумма материального ущерба от поджогов составила около 10 млн рублей.