В Туапсинском районе Кубани произошел лесной пожар

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Возгорание лесной зоны бухты Инал в Туапсинском районе произошло во вторник днем. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 14:20 на пульт диспетчера 01 поступило сообщение о возгорании на территории лесной зоны бухты Инал, Туапсинский район. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, специалисты пожарно-химической станции Джубгинского филиала Краевого лесопожарного центра в количестве 13 человек, 5 единиц техники, а также спасатели "Кубань-СПАС" и ЮРПСО, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Также на месте работают спасатели местной муниципальной службы спасения, специалисты администрации. Проводится разведка", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

"По предварительным данным, угрозы распространения [огня] на населенные пункты нет. Спланировано применение авиации с водосливным устройством", - сообщили в пресс-службе ведомства.