СМИ: во Франции у 38 детей обнаружены высокие уровни мышьяка в организме

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Превышающие норму уровни мышьяка в организме обнаружены у 38 детей до 11 лет из французских городов, расположенных в долине реки Орбьель (департамент Од, юг страны). Об этом сообщила во вторник радиостанция Radio France Internationale со ссылкой на региональное управление здравоохранения.

Отравленные дети проживают в населенных пунктах, где раньше, по данным радиостанции, находилось считавшееся до 2004 года крупнейшим в мире месторождение мышьяка. В октябре 2018 года в департаменте произошли сильные наводнения и население опасается, что мышьяк и другие опасные вещества распространились со свалок. Отвалы ядовитых пород, расположенные в регионе, исчисляются миллионами тонн.

Проверки на загрязнение мышьяком проводятся в этом году с начала июля в целом ряде населенных пунктов долины Орбьель. Свои протесты по поводу существующей уже много лет неблагоприятной ситуации направили в этом году президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Эдуару Филиппу как местные депутаты, так и жители. Все они требуют принятия срочных мер по борьбе с загрязнением, проведения расследований и инспекций, публикации карты с указанием уровней заражения местности.