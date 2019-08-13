Число пожаров на территории заповедников России увеличилось до 11

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Одиннадцать пожаров зафиксировано на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) по состоянию на 13 августа. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба Минприроды.

Шестого августа министерство сообщило ТАСС, что на территории ООПТ зафиксировано семь пожаров.

"На сегодняшний день на ООПТ федерального значения действуют 11 природных пожаров, три из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 6 181 га, в том числе лесная - 3 204 га. На тушении задействовано 232 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожары действуют в заповеднике "Джергинский" (Республика Бурятия), заповеднике "Баргузинский" (Республика Бурятия), заповеднике "Витимский" (Иркутская область), национальном парке "Забайкальский" (Республика Бурятия), заповеднике "Джугджурский" (Хабаровский край) и заповеднике "Байкало-Ленский" (Иркутская область).