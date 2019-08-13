Полиция проверит видео нападения на работницу тира в Анапе

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Полицейские Кубани проводят проверку в связи с конфликтом, который произошел между сотрудницей одного из стрелковых клубов Анапы и его посетителями. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В понедельник днем в мессенджере Telegram сотрудница тира в Анапе рассказала, как 11 августа отказалась включать оружие компании мужчин, которые, по ее предположению, были в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на это один из посетителей плюнул девушке в лицо и кинул пневматическую винтовку ей в голову и до крови рассек лоб. Видеокадры этого инцидента появились с мессенджере и социальных сетях.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлен материал о конфликте, произошедшем между сотрудницей одного из местных стрелковых клубов и его посетителями. В отделе внутренних дел по городу Анапе данный факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливают лица, подозреваемые в совершении противоправных деяний", - сообщили в пресс-службе ведомства.