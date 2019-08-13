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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

МЧС: анализ грунта не выявил превышения радиационного фона после ЧП под Северодвинском

Все пробы соответствуют естественному природному фону

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Лабораторный анализ проб грунта, воды и песка подтвердил отсутствие превышения естественного радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях после взрыва на военном полигоне 8 августа, сообщается на сайте главного управления МЧС по Архангельской области.

"Начиная с 8 августа специалистами центра гигиены и эпидемиологии по г. Северодвинску были проведены исследования. <...> Лабораторный анализ показал, что все пробы соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам. Все эти дни естественный природный фон в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, в Приморском и Онежском районах, в населенных пунктах Нёнокса, Солза находился в пределах нормы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, замеры проб, проведенные независимыми экспертами, также показали отсутствие превышения естественного радиационного фона.

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РоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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