Силовики провели выемку документов в кабинете замминистра образования Дагестана

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники республиканского МВД провели выемку документов в кабинете статс-секретаря - заместителя министра образования и науки Дагестана Тагира Кудаева. Изъяты документы, связанные с делом по факту мошенничества в отношении экс-руководителя республиканского лицея-интерната "Центр одаренных детей", сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану явились в кабинет статс-секретаря - замминистра образования и науки республики Тагира Кудаева по предварительной договоренности для выемки документов, связанных с возбуждением уголовного дела по факту мошенничества в отношении бывшего директора республиканского лицея-интерната "Центр одаренных детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело связано с проведенным в 2015 году капитальным ремонтом здания лицея-интерната. "Это не первый подобный визит представителей правоохранительных органов. Имевшие место выемки документов в ведомстве осуществлялись по фактам нарушений, выявленных в предыдущие годы", - заключил представитель министерства.