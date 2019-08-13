Открытое горение на теплоходе в Нижегородской области ликвидировано

ТАСС, 13 августа. Открытое горение на неэксплуатируемом теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Открытое горение ликвидировано в 17:18", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел на трехпалубном теплоходе "Святая Русь", который стоял в затоне Сибирский в городе Бор. Судно не эксплуатировалось с 2018 года, на момент пожара на нем не было людей. Первоначально площадь пожара составляла 50 кв. метров, затем она увеличилась до 600 кв. метров.