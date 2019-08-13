Уголовное дело возбуждено после инцидента в Тверской области, где женщина въехала в толпу

ТАСС, 13 августа. Уголовное дело возбуждено после инцидента в Тверской области, где пьяная женщина на автомобиле въехала в группу людей возле развлекательного заведения в городе Бежецке. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального СУ СК РФ.

Женщина, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, въехала в толпу людей возле входа в развлекательное заведение города Бежецка 4 августа. В результате пострадали двое молодых мужчин. Один был госпитализирован, второму на месте была оказана медицинская помощь.

"Бежецким межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Тверской области по результатам доследственной проверки по ранее выявленному сообщению СМИ возбуждено уголовное дело по покушению на убийство", - говорится в сообщении.