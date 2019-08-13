Подозреваемый по делу о беспорядках режиссер Васильев отказался от услуг адвоката Прилипко

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках телережиссер Дмитрий Васильев отказался от адвоката Татьяны Прилипко, которая оказывала ему юридические услуги на момент его задержания. Об этом ТАСС сообщил сам Васильев.

"Я направил письменное ходатайство на имя следователя об отказе от предоставлении мне юридических услуг со стороны Татьяны Прилипко. Данный отказ не связан с моим материальным положением, а претензий к ней я не имею", - сказал он, добавив, что в процессуальных действиях в рамках уголовного дела будут принимать участие адвокаты Александр Зинуров и Иван Кидяев, с которыми у него заключено соглашение.

Васильев был задержан в прошлую пятницу и стал 13 фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Позже он был срочно доставлен из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови. Суд отказал следствию в избрании Васильеву меры пресечения в связи с отсутствием подозреваемого из-за госпитализации. Он был освобожден из изолятора в связи с истечением срока задержания в ночь на 12 августа, а во вторник снова был госпитализирован в отделение эндокринологии в связи с ухудшением состояния здоровья.

Источник ТАСС в медицинских службах ранее сообщал, что режиссеру может понадобиться экстренная помощь в любой момент, он может быть снова госпитализирован. Как заявил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, ОНК и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет держать на контроле вопросы, связанные с соблюдением прав Васильева, в частности, вопрос оказания ему медицинской помощи.

После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначен штраф в 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения).

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок - первый фигурант, признавший вину и раскаявшийся.