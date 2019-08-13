В Ленобласти возбуждено дело после падения двухлетнего ребенка с лестницы в доме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Следователи нашли основания для возбуждения уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после того, как двухлетний ребенок упал с лестницы в одном из домов в городе Светогорске и получил тяжелые травмы. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). <…> После получения заключений судебных экспертиз следствием будет принято решение о предъявлении обвинения лицам, ответственным за содержание домового имущества в безопасном состоянии", - сказали в следственном управлении.

По данным СК, вечером 6 августа ребенок, находясь на лестнице между первым и вторым этажами в подъезде одного из домов в городе Светогорске Выборгского района, из-за отсутствия балясин на металлических перилах упал и получил тяжелые травмы. Следователи уже провели обыски в управляющей компании и в домах ее работников, в ходе которых была изъята необходимая документация. Также приняты меры к устранению опасного состояния лестничных пролетов.