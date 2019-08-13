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Пожар в лесу в курортном районе Кубани полностью ликвидирован

Пешие группы осуществляют проливку очагов

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Лесной пожар в Туапсинском районе Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Авиация МЧС России завершила работу по тушению пожара в лесу Туапсинского района Краснодарского края. "На месте возгорания завершена работа авиации МЧС России. Осуществлено 25 сбросов. Пожар был локализован на площади меньше 1 га", - говорится в сообщении.

В экстренном ведомстве отметили, что сейчас пешие группы ведут проливку тлеющих очагов. Сил и средств достаточно.

"В 20:28 полная ликвидация пожара", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в лесу в районе бухты Инал произошел пожар, сообщение поступило в 14:20. Привлечены сотрудники МЧС, краевого "Кубань-Спас" и местных экстренных служб.

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