Аппарат омбудсмена не исключает, что в "Крестах" могут быть и другие избитые заключенные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Кроме одного заключенного в следственном изоляторе "Кресты", избиение которого попало на видеозапись, могут быть еще пострадавшие от подобных преступлений. Об этом ТАСС сообщила руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова.

"У нас есть информация, что пострадавших от избиения в "Крестах" больше, чем один заключенный, с которого была начата проверка. Мы направим дополнительные запросы. Эта информация также нуждается в проверке", - сказала Штанникова.

Во вторник эксперты аппарата омбудсмена снова провели выездную проверку в СИЗО "Кресты", в рамках которой, в частности, опросили сокамерников заключенного, пострадавшего от побоев в следственном изоляторе. Ранее сообщалось, что представители омбудсмена направили в ГСУ СК РФ по городу, а также в петербургскую прокуратуру заявление пострадавшего по факту инцидента. По информации аппарата омбудсмена, причина конфликта, которая привела к избиению, связана с попыткой вымогательства. Представители уполномоченного также направили в управление ФСИН России по городу и Ленинградской области заявление с просьбой о проведении новой внутренней проверки.

В начале прошлой недели в интернете появились видеозапись, на которой было запечатлено применение физической силы к заключенному, содержащемуся в петербургском СИЗО "Кресты". Для проверки на место отправились комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сотрудники городской прокуратуры, следователи, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге и ОНК.

Позже заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что сотрудники СИЗО не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в сеть. Он также отметил, что начальник СИЗО "Кресты" не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе и к нему трудно предъявить претензии, поскольку он был недавно назначен на эту должность.