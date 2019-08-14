СМИ: более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил портал G1.

Инцидент произошел во вторник вечером (раннее утро среды мск) в одном из подземных туннелей в центре столицы одноименного штата. По данным портала, столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей.

Четыре человека, состояние которых вызывало наибольшие опасения медиков, госпитализированы, остальным оказывается помощь на месте.

Участок трассы, связывающий центр города и его южную часть, был полностью перекрыт. Причины ДТП выясняются.