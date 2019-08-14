Водитель попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса выходил в рейсы с нарушениями

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности санатория "Эллада", чей экскурсионный автобус 7 августа попал в ДТП под Новороссийском, в результате чего погибли четыре человека и еще более 40 пострадали. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"В результате проверки установлено, что в нарушение требований трудового законодательства, федерального закона "О специальной оценке условий труда" водитель автобуса Роман Поляков, а также иные водители санатория не ознакомлены с результатами проведения специальной оценки условий труда, работодателем допущены нарушения режима труда и отдыха, не ведется точный учет рабочего времени. Кроме того, по результатам изучения записей с камеры видеонаблюдения установлено, что 7 августа в период времени с 03:00 до 07:30 водитель автобуса Hyundai Unioverse Space Luxury медицинский кабинет санатория не посещал, его осмотр врачом фактически не проводился", - говорится в сообщении прокуратуры.

Также выявлены нарушения при заполнении путевых листов, отсутствуют медицинские справки о состоянии здоровья водителей и прочее. "При этом медицинским персоналом санатория в журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров внесены заведомо ложные сведения о прохождении водителем автобуса, а также иными водителями учреждения соответствующих осмотров, предоставляющих право выпуска в рейс. По данным фактам прокуратурой инициирована доследственная проверка на предмет наличия в действиях указанных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - сообщает пресс-служба.

Межрайонной прокуратурой в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. "С целью устранения выявленных нарушений в адрес директора санатория "Эллада" внесено представление. Также прокуратурой руководителю межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея направлена информация для решения вопроса об аннулировании лицензии санатория в части перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек", - уточнили в пресс-службе.

ДТП с автобусом и внедорожником произошло на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии следствия, авария произошла из-за несоблюдения водителем автобуса безопасной дистанции при движении, в настоящее время он арестован.