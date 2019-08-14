В Астрахани бывшего полицейского осудили на 1,5 года за пытки задержанного электрошокером

АСТРАХАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани признал бывшего сотрудника полиции виновным в применении физической силы к задержанному мужчине и приговорил к 1 году 6 месяцам колонии. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Приговором Кировского районного суда Астрахани одному из фигурантов уголовного дела назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. В настоящее время уголовное дело в отношении второго бывшего оперуполномоченного находится в производстве", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств") в отношении двух оперуполномоченных полиции, их подозревали в применении физической силы к задержанному мужчине.

По данным следствия, 25 февраля 2019 года оперуполномоченные под видом осуществления разыскных мероприятий прибыли в один из торговых павильонов рынка "Славянка", где работал местный житель. Полицейские повалили мужчину на пол, после чего применили к нему насилие. На него надели наручники и против его воли посадили в автомобиль. Далее подозреваемые без законных оснований доставили потерпевшего в отдел полиции, где применили к нему электрошокер.