В Казахстане приговорили к 3 годам колонии хозяина автобуса, в котором погибли 52 человека

НУР-СУЛТАН, 14 августа. /ТАСС/. Сарыагашский районный суд Туркестанской области Казахстана приговорил Ордухана Мехтиева, владельца автобуса, в котором в результате пожара погибли 52 человека, к трем годам колонии. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сарыагашский районный суд Туркестанской области признал его [Мехтиева] виновным по статье 348 часть 4 Уголовного кодекса ("недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями" - прим. ТАСС) и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Иск потерпевших удовлетворен частично",- заявили в пресс-службе.

В декабре 2018 года спецслужбы Казахстана экстрадировали из Узбекистана Мехтиева, который скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Ему предъявили обвинения в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек в Актюбинской области Казахстана.

18 января 2018 года в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара - Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения загорелся автобус. 52 человека погибли, пятерым, в том числе трем водителям, удалось выбраться из горевшей машины. Пассажирами были граждане Узбекистана.

В ноябре 2018 года казахстанский суд приговорил трех водителей автобуса к пяти годам лишения свободы. Они признаны виновными в нарушении правил эксплуатации транспортных средств и требований пожарной безопасности. Учредитель транспортной компании ТОО "Азия транзит сервис" и ее механик, в обязанности которого входил предрейсовый осмотр автобуса, приговорены к трем с половиной годам лишения свободы.