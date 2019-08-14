Сухогруз с древесиной сел на мель в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Сухогруз "Омский 137" сел на мель в Подпорожском районе Ленинградской области в среду, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Судно село на мель, груз на борту - древесина. Также на борту находится команда из 12 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, на данный момент судно остается без движения на реке Свири в районе Подпорожья.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, для эвакуации команды спасатели не привлекались. ТАСС направил запрос в Северо-Западное пароходство, которому, по предварительным данным, принадлежит сухогруз, для выяснения причин инцидента.

По данным регионального издания 47news, "Омский 137" получил пробоину левого борта.