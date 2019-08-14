AFP: на Монблане погиб итальянский альпинист, упав с 40-метровой высоты

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Альпинист из Италии погиб во французской части массива Монблан, сорвавшись с 40-метровой высоты. Об этом в среду сообщило агентство France Presse со ссылкой на спасательные службы региона.

Несчастный случай произошел во вторник около 17:30 (18:30 мск), когда группа, состоящая из трех граждан Италии, спускалась с пика Пирамид дю Такюль (3300 м над уровнем моря). По информации спасательных служб, во время спуска двое альпинистов по неизвестной причине решили отсоединить карабины от страховочного троса, что спустя какое-то время стало причиной их падения с обрыва. Один альпинист погиб на месте, второй с травмами был доставлен в больницу коммуны Салланш (Верхняя Савойя).

Из-за плохих погодных условий операция по спасению продолжалась несколько часов. Расследование, которое должно пролить свет на обстоятельства произошедшего, ведет горная жандармерия Шамони.