В Петербурге сгорел автобус, арендованный для свадьбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Автобус, арендованный для свадьбы, сгорел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сгорел автобус, арендованный под свадьбу. Движение автотранспорта на участке частично ограничено", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на Витебском проспекте, в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга. При возгорании в автобусе находились 25 человек, которые покинули салон самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.