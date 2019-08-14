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В Петербурге сгорел автобус, арендованный для свадьбы

В момент инцидента в его салоне находилось 25 человек, но никто из них не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Автобус, арендованный для свадьбы, сгорел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сгорел автобус, арендованный под свадьбу. Движение автотранспорта на участке частично ограничено", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на Витебском проспекте, в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга. При возгорании в автобусе находились 25 человек, которые покинули салон самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

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