Суд в Москве вновь назначил административный арест муниципальному депутату Янкаускасу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Зюзинский районный суд Москвы назначил наказание в виде административного ареста на девять суток муниципальному депутату по району Зюзино и незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу за нарушение порядка проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Янкаускаса виновным по ч. 2 ст. 20.2 ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия") и назначил ему административный арест на срок девять суток", - сказали в суде.

За последние три недели Янкаускас уже дважды отбыл административный арест: 5 августа он получил 10 суток ареста за призывы к участию в несанкционированном митинге 14 июля, еще семь суток он получил по решению суда от 29 июля за призывы к участию в незаконной акции, состоявшейся 27 июля.

14 августа Центризбирком решит вопрос о рассмотрении жалобы Янкаускаса на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Жалоба поступила в избирательную комиссию по истечении отведенного законом пятидневного срока, при этом отправлена почтой была вовремя.