Суд приговорил к 4 годам колонии экс-главу подразделения аэропорта Саранска за взятки

САРАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Суд в Саранске приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн рублей экс-руководителя подразделения саранского аэропорта за получение взяток в крупном размере. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

По данным ведомства, с декабря 2016 года по май 2018 года осужденный получил от представителей коммерческих организаций из Ростовской области и Москвы взятки в размере 650 тыс. рублей и 720 тыс. рублей за приемку выполненных в аэропорту работ и подписание исполнительной документации.

"Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Приговор суда в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве.