В Филадельфии двое полицейских оказались заблокированы в доме со стрелком

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Два сотрудника полиции оказались заблокированы в доме в северной части Филадельфии (штат Пенсильвания), в котором находится человек, ведущий стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом журналистам газеты Philadelphia Inquirer заявил шеф полиции города Ричард Росс.

По его словам, полицейские не могут покинуть указанный дом. Росс не уточнил, были ли они ранены.

Согласно заявлению полицейского управления, шестеро полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

Стрельба продолжается уже более трех часов. Полиция ведет переговоры со стрелком, забаррикадировавшимся в жилом доме, пытаясь убедить его сдаться.

По словам источников телеканала CBS, ранее вблизи места инцидента был задержан еще один мужчина. Полиция также классифицирует его как подозреваемого.

Первые выстрелы прогремели около 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск). Огонь был открыт из здания, расположенного в северной части города. Первоначально полицейские прибыли к данному месту, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков.