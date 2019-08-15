На Камчатке у браконьеров изъяли более тонны красной икры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Инспекторы Росрыболовства вместе с полицейскими изъяли в Усть-Камчатском районе Камчатского края более тонны нелегально заготовленной красной икры, сообщила пресс-служба Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства.

В ведомстве уточнили, что браконьерский стан, на котором трудились трое официально безработных жителей Усть-Камчатска, нашли на месте слияния рек Мамля и Озерная.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены 41 куботейнер и три мешка с соленой икрой рыб ценных лососевых видов. Общий вес деликатесной продукции составил 1083,3 кг", - сообщили в управлении.

Также изъято оборудование, которое использовали браконьеры. Проводится проверка.

С начала года инспекторы управления вместе с другими ведомствами провели почти 3,55 тыс. рейдов, в ходе которых выявили почти 200 правонарушений. Изъято 210 орудий лова, 46 транспортных средств, более 49 тонн нелегальной добычи и около 1,78 тонны красной икры.

Операция "Путина" проводится на Камчатке с мая по октябрь для пресечения браконьерства лососей в период их хода на нерест. На дорогах полуострова выставляются посты, проводятся рейды на водоемах и территориях промысла.