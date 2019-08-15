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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

В Минздраве сообщили, что никто из пассажиров Airbus A321 не нуждается в госпитализации

В ведомстве сообщили, что вся помощь оказывается на месте

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Никто из пассажиров лайнера A321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, не нуждается в госпитализации, все получают помощь на месте. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального Минздрава.

"В результате аварийной посадки пассажирского самолета в Раменском районе, по предварительным данным, пострадавших нет. Все пассажиры эвакуированы. На месте работают 20 бригад скорой помощи и 2 вертолета. Всем пассажирам на месте оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Источник: число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье выросло до 10
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